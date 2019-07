CLUBNIEUWS. Genk wil jeugdproduct kans geven in doel, sterkhouders ontbreken op training bij Antwerp

Racing Genk wil géén nieuwe doelman halen om het uitvallen van Danny Vukovic op te vangen, wel wil het de 21-jarige Gaëtan Coucke volop zijn kans geven. Bij Antwerp ontbraken Faris Haroun, Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani op training, terwijl Saido Berahino net weer aansloot op training bij Zulte Waregem. Al uw clubnieuws van de dag.

GENK. Vukovic maanden out, Coucke krijgt z’n kans

Zwaar verlies voor Genk. De landskampioen zag gisteren doelman Danny Vukovic uitvallen met een gescheurde achillespees, een blessure die hij opliep tijdens een oefensessie in de fitness. De 34-jarige Australiër werd op krukken naar het ziekenhuis gebracht, waar hij onmiddellijk werd geopereerd. Die operatie verliep vlot, maar Genk is zijn eerste doelman wel maanden kwijt, in het slechtste geval zelfs meer dan een half jaar.

Het uitvallen van Vukovic is voor de landskampioen niet het signaal om een nieuwe doelman te halen, wel schuift het een aantal beloftevolle talenten door. Zo krijgt de 21-jarige Gaëtan Coucke nu volop zijn kans. Coucke liet vorig seizoen een sterke indruk na bij huurclub Lommel en mag het nu bewijzen in de Luminus Arena. Maarten Vandevoordt, nog maar 17, wordt tweede doelman. Mogelijk wordt de situatie van Nordin Jackers – die mocht vertrekken – ook herzien.

Jackers in doel bij Saudi’s

Een heel matig voetballend B-elftal verloor achter gesloten deuren met 1-3 van het Saudische Al-Raed van coach Besnik Hasi en assistent Bernd Thijs. Opvallend: omdat Hasi geen fitte doelman ter beschikking had, keepte Jackers bij de bezoekers. Hagi bracht de thuisploeg al na twee minuten op voorsprong vanop de stip. Maar een (s)loom Genk slikte nog drie tegengoals. Hagi speelde een ongelukkige wedstrijd. Wouters bleef met lichte overbelasting aan de kant. Ook Fiolic en Gano waren niet van de partij, hun toekomst ligt elders.

LOKEREN. Tweede Japanner binnengehaald

De transferhonger bij Sporting Lokeren is nog niet gestild. De Oost-Vlaamse club ging ­opnieuw shoppen in ­Japan en plukte Ryuta Koike (23) weg bij het Japanse Kashiwa Reysol, de ­ex-club van Genk-speler ­Ito. De 23-jarige rechtsachter tekende een contract voor drie seizoenen op Daknam en treedt zo in de voet­sporen van landgenoot Jun Amano, die eerder al de oversteek maakte naar het Waasland. Maar er was ook minder goed nieuws. Anel Hajric mist de ­competitiestart met een spierletsel. Tegenslag, want de Bosnische spits scoorde in de voorbereiding met de ogen toe.

KV OOSTENDE. Group S verder in zee met KVO

Group S blijft nog meerdere jaren aan boord bij Oostende. De HR-partner is al sinds 2008 shirtsponsor van KV Oostende, ook toen de ploeg nog in tweede klasse zat. “Door het succes van onze business-formule kan Group S zich bij veel ondernemers in de Versluys Arena introduceren”, aldus Patrick Orlans. “Hier brengen we partners en ondernemers samen. Group S kan zich op deze manier als de ideale HR-partner profileren. Gisteren was er geen training voor de A-kern van KVO, die vandaag weer op het oefenveld verschijnt.

KV KORTRIJK. Al 2.645 abonnementen verkocht

Kortrijk heeft al 2.645 gewone abonnementen verkocht, naast 275 vippakketten. Daar zijn eveneens 484 nieuwe abonnees bij, goed voor negentien procent. “Leuk dat we ook nieuwe mensen aanspreken. Het toont aan dat onze club groeit”, aldus voorzitter Joseph Allijns. “Vorig jaar zaten we op twee procent meer op dit moment, maar toen openden we met een thuismatch tegen Anderlecht”, legt commercieel manager Jelle Brulez uit. “Als de verlofperiode voorbij is, zullen mensen nog verlengen. Onze prognose is 3.613 abonnees.”

ZULTE WAREGEM. Berahino terug op training

Saido Berahino sloot gisteren opnieuw aan op training bij Zulte Waregem. De 25-jarige aanvaller is terug nadat hij in Engeland nog wat privézaken ging afhandelen. Zijn makelaars werken ondertussen nog steeds aan een oplossing met zijn club Stoke City. Vooraleer Essevee actie kan ondernemen, moet Berahino eerst een vrije speler zijn. Die andere spits, Dimitri Oberlin, werkt intussen aan zijn terugkeer. Momenteel werkt hij enkel looptrainingen af nadat hij een blessure aan de enkel opliep.

CERCLE BRUGGE. Cercle wil bezoekersvak in Oostende vullen

Cercle wil zaterdag het bezoekersvak vullen in Oostende. Men hoopt op 800 Brugse fans. Wie een ticket koopt voor de match tegen KVO, kan dit volgende week op het Cercle-secretariaat inruilen voor een gratis ticket voor de thuismatch op zaterdag 10 augustus tegen KV Kortrijk. Dylan De Belder meldde zich gisteren voor revalidatie. Zijn enkel staat dik en blauw, maar werd niet in het gips gestoken.

AA GENT. Beloften winnen oefenmatch in Oudenaarde

Vorige zaterdag werkten de beloften – dit seizoen gecoacht door Frédéric Dupré – een oefenduel af op bezoek bij tweedeamateurklasser KSV Oudenaarde. In een boeiende eerste helft scoorden Jalloh (2x) en Dolet de Gentse doelpunten, waardoor Jong AA Gent met 2-3 won. Vanavond spelen de Gentse beloften trouwens nog een oefenduel op bezoek bij Olsa Brakel en overmorgen volgt een vriendschappelijke wedstrijd op het terrein van DKW Evergem.

WAASLAND-BEVEREN. Wiegel twijfelachtig voor Antwerp

Andreas Wiegel werkte gisteren individueel en verscheen nog niet op het oefenveld. De blessure van de Duitse rechtsachter wordt dagelijks geëvalueerd, maar het wordt hoe dan ook een race tegen de klok om tijdig fit te raken voor de competitiematch op het veld van Antwerp. Waasland-Beveren heeft gisteren officieel afscheid genomen van Milan Massop. De Nederlandse linksachter, vorig seizoen zelfs heel lang aanvoerder, tekende immers een driejarig contract bij het Deense Silkeborg FK.

STANDARD. Gelijkspel in oefenduel tegen Union

Standard werkte gisteren op het eigen oefencomplex een besloten oefenwedstrijd tegen Union af. Einstand: 1-1. Een duel dat vooral in het teken stond om enkele spelers wedstrijdrimte op te laten doen. Paul-José Mpoku bracht de Rouches vanaf de strafschopstip op voorsprong, Serge Tabekou maakte twintig minuten voor tijd gelijk. Vroeg in de wedstrijd stopte Vanja Milinkovic-Savic een strafschop. Senna Miangue kampte de voorbije dagen met een heupblessure, maar heeft inmiddels de groepstraining hervat.

ANTWERP. Haroun, Refaelov en Mbokani ontbreken op training

Antwerp oefende gisteren met negentien man. Doelmannen Bolat en Teunckens trainden met keeperstrainer Runje apart. De Winter en de andere veldspelers kregen hoofdzakelijk loopwerk voorgeschoteld. Haroun (kneuzing dijbeen), Refaelov (knie) en Mbokani (enkel) kwamen niet ongeschonden uit het duel met Eupen. Waasland-Beveren komt niet in het gedrang. Nieuwkomer Hongla (ziekte) zal deze week nog niet met de groep trainen.

KV MECHELEN. Bateau meert aan op training

Sheldon Bateau (28) is gearriveerd bij KV Mechelen. De verdediger landde maandag na een lange vlucht in België en trainde gisteren voor de eerste keer mee. Fysiek en conditioneel is Bateau tiptop. Voor Tainmont (achillespees) komt de eerste thuismatch van het seizoen tegen Genk nog te vroeg. De Fransman revalideert individueel. Lemoine traint vanaf deze week wel opnieuw voluit mee met de groep. Castro (spierscheur) traint gedeeltelijk mee. Donderdag wordt beslist of hij in aanmerking komt voor een selectie tegen Genk.

STVV. Vietnam TV op training

STVV trainde dinsdag twee keer, om 10 uur en om 14.30 uur. Marc Brys oefende doorgedreven met zijn basiself van tegen Moeskroen. Kenny Steppe ontbrak. De doelman ondervond nog wat hinder aan de lies. Opvallend: een Vietnamees televisiestation was aanwezig om aanwinst Cong Phuong, razend populair in zijn thuisland, te volgen.