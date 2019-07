Huiszoekingen in Limburg in kader van drugsonderzoek

Lanaken / Maasmechelen / Bilzen - In het kader van een onderzoek naar drugsgerelateerde feiten hebben politieagenten dinsdag verschillende huiszoekingen uitgevoerd in onder meer Maasmechelen, Lanaken en Bilzen.

De speurders vielen onder meer binnen in een appartement op de Oude Baan in Eisden (Maasmechelen), waar beslag werd gelegd op een voertuig. In Veldwezelt (Lanaken) belden agenten aan bij een woning. Verder kregen panden in Bilzen en Zutendaal bezoek. Enkele mensen zijn voor verhoor meegenomen.

Het parket van Limburg kon dinsdagavond nog niets zeggen over het onderzoek en de daaraan gekoppelde huiszoekingen. Woensdag volgt waarschijnlijk meer informatie. Het onderzoek is in handen van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen. Bij de invallen kreeg de lokale recherche bijstand van de federale politie.