Walter Fiers, pionier van Vlaamse biotechnologie, overleden

Walter Fiers, een pionier van de Vlaamse biotechnologie en de grondlegger van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), is zaterdag op 88-jarige overleden. Dat maakt het VIB dinsdag bekend.

De in Ieper geboren Fiers behaalde in 1954 zijn diploma als scheikundige en werkte vervolgens enkele jaren in toplaboratoria in de Verenigde Staten. Daarna werd hij doctor in de scheikunde aan de UGent.

Professor Fiers zorgde voor verschillende wetenschappelijke doorbraken. Zo slaagde hij erin genomen van virussen te ontcijferen, wat het mogelijk maakte virussen te klonen en beter te bestrijden. Het ging om de eerste genoomsequentie ter wereld. “Deze kennis, en de procedures die Walter Fiers en zijn team ervoor ontwikkelden, liggen aan de basis van onze huidige capaciteit om eender welk gen te kloneren en tot expressie te brengen in bacteriën”, klinkt het in de mededeling van het VIB.

Fiers probeerde met zijn ontdekkingen ook het griepvirus aan te pakken. Door het DNA van het virus te ontcijferen, konden wetenschappers er meer kennis over vergaren. Niet alleen konden Fiers en zijn collega’s aantonen hoe de griep zich zo snel kon aanpassen aan vaccins, maar ook hoe pandemische griepen ontstaan. Zelfs na zijn emeritaat bleef hij werken aan een universeel griepvaccin.

Tot baron verheven

Daarnaast was de West-Vlaming ook een van de oprichters van het VIB. “Zijn baanbrekende werk helpt bij het aantrekken van toptalent en draagt sterk bij tot de groei van het instituut”, aldus het VIB.

Fiers ontving voor zijn werk verschillende grote internationale prijzen. Hij kreeg in 1990 koninklijke erkenning en werd tot baron verheven.

“Walter Fiers was een uitstekend onderzoeker met een staalharde internationale reputatie. Hij was multidisciplinair ‘avant la lettre’. Hij gebruikte zijn achtergrond in chemie om nieuwe technologieën te ontwikkelen die hem toelieten om de biologie van organismen op moleculair vlak te ontrafelen”, reageert Jo Bury, algemeen directeur van het VIB.