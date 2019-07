Californië neemt wet aan die Trump verplicht belastingaangiftes vrij te geven

Als Donald Trump zijn belastingaangiftes niet vrijgeeft, zal er in Californië niet op hem gestemd kunnen worden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Dat bepaalt een wet van de staat die dinsdag onmiddellijk van kracht is gegaan. De kans is groot dat Trump de wet zal aanvechten, maar de beslissing zou andere staten ook kunnen aanzetten om hun regels aan te passen voor presidentskandidaten.

De wet werd ondertekend door de Democratische gouverneur Gavin Newsom en stelt dat alle presidentskandidaten hun belastingaangiftes van de voorbije vijf jaar moeten bekendmaken. Ze moeten dat doen voor eind november om ervoor te zorgen dat ze op de kieslijst in Californië kunnen staan. Ambtenaren zullen de financiële documenten online plaatsen, maar bepaalde persoonlijke informatie zal eerst bewerkt worden.

“Als een van de grootste economieën ter wereld en met een op de negen Amerikanen die mogen stemmen, heeft Californië een belangrijke verantwoordelijkheid om deze informatie te eisen van presidents- en gouverneurskandidaten”, verklaarde Newsom in een statement. “Het zijn uitzonderlijke tijden en de staten hebben de wettelijke en morele plicht om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat leiders in de hoogste rangen aan de standaarden voldoen, om zo het vertrouwen van de burgers te herstellen.”

Bedoeling is om duidelijkheid te verschaffen over eventuele belangenconflicten en binnen- of buitenlandse beïnvloeding, klinkt het nog.

Eerste sinds Nixon die weigert

De wet is ook van toepassing op de huidige president Donald Trump, die zich kandidaat stelt voor een tweede termijn bij de presidentsverkiezingen van 2020. Verwacht wordt dat hij de beslissing zal aanvechten. “De grondwet is duidelijk over de kwalificaties waaraan iemand moet voldoen om president te worden en de staten kunnen geen bijkomende vereisten opleggen”, verklaarde Tim Murtaugh, de directeur van de herverkiezingscampagne van de president. “De wet schendt ook het eerste amendement van recht op de vrijheid van vereniging, omdat Californië politieke partijen niet kan vertellen op welke kandidaten hun leden wel of niet kunnen stemmen in een voorverkiezing.”

Trump is de eerste Amerikaanse president sinds Richard Nixon die weigert klaarheid te verschaffen over zijn fiscale situatie. Hij weigert, ondanks talloze vragen en pogingen, al jaren zijn belastingaangiftes vrij te geven.