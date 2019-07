Verschillende veiligheidsplannen van politie schieten doel voorbij

De lawine aan veiligheidsplannen – lokale, federale, Europese – leidt ertoe dat de politie door de bomen het bos niet meer ziet. Dat stelt Willy Brugge­man, de voorzitter van de federale politieraad, woensdag in De Standaard. De raad staat in voor de evaluatie van de werking van de lokale én federale politie.

“Het op elkaar afstemmen van federale, gewestelijke, provinciale en lokale veiligheidsplannen verloopt niet altijd optimaal”, verklaart Bruggeman. “Het probleem van al die plannen is dat we niet altijd meer ­weten wie wat doet. Worden die plannen wel echt uitgevoerd? Er is sprake van veel intentieverklaringen, maar een goede evaluatie ontbreekt.”

Hij benadrukt het belang van veiligheidsplannen. Het is “de enige manier om er zeker van te zijn dat de politie ge­organiseerd de veiligheid garandeert”, maar in België is de slinger doorgeslagen.

“Dikwijls doorkruisen de plannen elkaar. Ze spelen niet altijd op elkaar in, waardoor de samenhang ontbreekt. Dat komt doordat de prioriteiten doorgaans van bovenaf worden opgelegd”, aldus Bruggeman nog. Hij pleit voor meer inspraak vanuit de lokale zones. “Alleen zo kun je de geloofwaardigheid van die plannen garanderen. Het lokale niveau kan prioriteiten ­hebben die nationaal te laag worden ingeschat.”