Concert van Libanese band afgelast na religieus protest tegen homoseksuele zanger: “Om bloedvergieten te voorkomen”

Mashrou’ Leila is een Libanese rockgroep die in 2008 ontstond. De zanger Hamed Sinno is openlijk homoseksueel Foto: AFP

Een muziekfestival in Libanon heeft een concert van de rockband Mashrou’ Leila, wiens zanger openlijk homoseksueeel is, afgelast na druk van christelijke groeperingen.

Het organisatiecomité van het Byblos International Festival zei dat het concert geschrapt werd “om bloedvergieten te voorkomen en de veiligheid te waarborgen”. Het concert stond geprogrammeerd voor 9 augustus. Het comité drukt in een persmededeling zijn spijt uit en biedt verontschuldigingen aan voor de fans.

Mashrou’ Leila is een Libanese indie rockgroep die in 2008 ontstond. De zanger Hamed Sinno is openlijk homoseksueel. De band mag niet optreden in Jordanië en Egypte. In Beiroet had het Katholiek Informatiecentrum, dat banden heeft met de katholieke kerk, aangedrongen op het afgelasten van het concert. Pastoor Abdo Abu Kasem, hoofd van het centrum zei aan dpa: “We zijn voor vrijheid, zolang het niet om religieuze zaken gaat.” Ook de Christelijke Maronitische Kerk in Byblos vroeg om afgelasting van het concert, “omdat deze muziekgroep heilige christelijke waarden schendt”.

Human Rights Watch zegt dat de gebeurtenissen een weerspiegeling zijn van de alarmerende aanvallen op de vrijheid van meningsuiting in een land dat ooit trots was op zijn diversiteit. 58 procent van de Libanese bevolking is moslim. Christenen zijn goed voor 36 procent.