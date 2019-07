Kind omgekomen bij instorting van balkon in Luik

In de Luikse deelgemeente Bressoux zijn dinsdagavond twee kinderen van de tweede verdieping van een huis gevallen, toen het balkon instortte. Eén van de kindjes is overleden, het tweede raakte zwaargewond. Dat meldt de Luikse politie woensdagochtend. .

Het balkon stortte rond half elf dinsdagavond in. Een veiligheidsagent was in de buurt en zag het drama gebeuren. “Meteen ben ik naar hen toe gelopen. Een van de jongetjes, die 9 a 10 jaar oud zijn, heb ik nog proberen te reanimeren, de andere was niet meer bij bewustzijn. Het was echt een vreselijk zicht, er lag overal bloed”, vertelt Brahim Jabri.

De twee kinderen werden nog naar het ziekenhuis gebracht, waar één van hen overleed.