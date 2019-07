Politie twee maand na verdwijning Théo Hayez: “Alle pistes zijn onderzocht”

Twee maand na de verdwijning van Théo Hayez in Australië, laat de politie weten dat alle onderzoekspistes bekeken zijn. Enkele DNA-analyses zijn nog in verwerking, om na te gaan of een pet die in de buurt van Byron Bay teruggevonden werd, van de jonge Belg is.

Théo Hayez werd voor het laatst gezien op 31 mei, bij het buitengaan van een café in de badplaats Byron Bay in Australië. Sindsdien werd niks meer van hem vernomen. Uiteindelijk vonden vrijwilligers tijdens een van hun zoektochten wel nog een pet, die erg lijkt op die van de Belg. “De DNA-tests zijn nog steeds bezig”, zegt een woordvoerder van de politie.

Verder zijn alle officiële zoektochten stopgezet, al sinds begin deze maand. Toch zoeken vrijwilligers nog steeds verder, voornamelijk in de bush langs Tallow Beach. Een tiental mensen zocht ook woensdag nog verder. “Het is nog wachten op de DNA-analyses. Als we ook maar één bewijs kunnen vinden, een halssnoer of zijn telefoon bijvoorbeeld, kunnen we toch moeilijk zijn familie in de steek laten?”, zegt Noeline Smith, die de zoektochten leidt. Ook de papa van Théo, Laurent Hayez, zou volgende maand nog terugkeren naar Byron Bay: “Zijn ouders en jongere broer hebben de hoop nog niet opgegeven en hebben vertrouwen in de Australische en Belgische politie om antwoorden te krigjen op de vele vragen”, klinkt het.