Nabil Dirar stapt van het veld nadat eigen fans hem uitfluiten tijdens pandoering van Bayern

Bayern München had in de halve finale van de Audi Cup, een vriendschappelijk toernooi in de eigen Allianz Arena, dinsdagavond helemaal geen moeite met Fenerbahçe. De Duitse grootmacht klopte de Turken met 6-1. Sanches (22.), Goretzka (28.), Müller (31., 44. pen., en 58.) en Coman (40.) scoorden de Beierse treffers. Kruse (64.) redde de Turkse eer.

Nabil Dirar (ex-Club Brugge) was de kop van jut voor de vele Turkse fans in het stadion. De aanvoerder van Fenerbahçe speelde niet meteen zijn beste match tegen Bayern, maar werd constant uitgefloten door zijn eigen fans. Na 72 minuten had Dirar er genoeg van, trapte hij de bal over de zijlijn en wilde hij van het veld stappen. Uiteindelijk overtuigden zijn coach en medespelers Dirar ervan om toch verder te voetballen.

Op Facebook bood Dirar achteraf zijn excuses aan de fans aan.

“Mijn excuses aan iedereen vanwege het gedrag dat ik op het veld heb getoond, omdat ik teleurgesteld was vanwege het resultaat. Maar ik begrijp ook dat onze fans ook boos waren omdat we het veel beter moesten doen. Ik werk me altijd tot op het einde van de match in het zweet, dat doe ik ook op training. Zolang ik bij deze club ben, zal ik deze club mijn liefde geven en mijn leven voor jullie geven. Nogmaals mijn excuses aan onze fans. Kom op, Fenerbahce!”

