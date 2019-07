Amerikaanse rapster Cardi B annuleert concert wegens bedreigingen

De politie van de stad Indianapolis zegt op Twitter een “onbevestigde dreiging tegen de artiest” te hebben ontvangen. “Een onderzoek is aan de gang”, zo klinkt het nog. De afgelasting gebeurde vrij laat, maar er is nooit gevaar geweest voor de fans.

Dear Indiana people I’m so sorry for today .I will like to let you know I was at the venue I was even rehearsing a new move I been excited to do on my show. Unfortunately there was a security threat that is currently under investigation right now. My safety and your safety first. pic.twitter.com/4glELemzYY