Weer celstraf voor beruchte tafelschuimster: “Zonder geld kan ik mijn leven niet omgooien”

Kortrijk / Roeselare - De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft een nieuwe veroordeling achter haar naam staan. Ze kreeg zes maanden cel voor feiten van afzetting in het Kortrijkse en Roeselare en nog eens drie maanden voor het stelen van nagellak, een tandenborstel en een pak koeken uit het Kruidvat. “Ik kan niet anders”, zei de vrouw in de rechtbank: “Zonder geld kan ik mijn leven niet omgooien.”

Meer dan 120 keer al ging Nadine W. op restaurant zonder te betalen. Eerst aan de kust, later ook in Gent en Kortrijk. Onderweg pleegt ze ook andere feiten, zoals winkeldiefstal. Zo pikte ze een tandenborstel, nagellak en een pak koeken uit een winkel en ging vijf keer eten zonder te betalen. Voor die feiten moest ze woensdagochtend voorkomen in de rechtbank in Kortrijk.

LEES OOK: Beruchte tafelschuimster op weg naar gevangenis

De rechter noemde de vrouw jaloers, egoïstisch en asociaal. “Beklaagde kan het niet verdragen dat ze minder heeft dan een ander, maar vind het blijkbaar niet nodig om te gaan werken zodat ze het ook beter zou hebben.” Deze veroordeling van zes en drie maanden komt bovenop het uitstaande saldo van 92 maanden cel waartoe de vrouw al werd veroordeeld: 101 dus.

De rechter zei ook dat de vrouw haar leven een positieve wending moest geven. Daarop antwoordde de vrouw dat dat niet lukt zonder geld en zeker niet als ze ook nog boetes moet betalen.