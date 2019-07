Jarenlang mocht hij niet in de doos in het vriesvak kijken. Nu zijn moeder overleden is, ontdekt Adam de gruwelijke waarheid

Jarenlang vroeg Adam Smith uit het Amerikaanse St Louis aan zijn moeder wat er eigenlijk in die ene doos in het vriesvak van de koelkast lag. Een afwimpelend antwoord of een snauw kon hij krijgen, maar een antwoord volgde nooit. Maar toen zijn moeder overleed, kon hij zijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen. Tot zijn eigen afgrijzen was het geheim gruwelijker dan gedacht: in de diepvriezer lag een babylijkje.

De 57-jarige Adam Smith was tijdelijk bij zijn moeder ingetrokken om de laatste weken mee te maken. De vrouw leed immers aan kanker en haar laatste dagen waren geteld.

Zijn oog viel al snel opnieuw op de doos in het vriesvak, maar toen hij ernaar vroeg, kreeg hij opnieuw het antwoord dat hij al sinds jaar en dag aanhoorde. Zijn moeder vertelde altijd dat het een cake was die voor een trouwerij was bedoeld. Verdere vragen werden altijd afgewimpeld.

Enkele dagen na haar dood besloot hij de doos te openen. Daarin zat een roze dekentje met iets onduidelijks erin. Tot zijn afgrijzen trof hij een gemummificeerde baby aan. Het stoffelijk overschot was goed geconserveerd door de vriezer, zo vermoedt hij. Het kindje had nog haar en de huid was ook intact.

Afgrijzen

Adam Smith is boos op zijn inmiddels aan kanker overleden moeder. Hij herinnert zich nog wel dat ze ooit vertelde dat ze een dood geboren dochter had. “Ik denk dat mijn zus er zo’n 46 of 47 jaar lang in gelegen heeft”, zegt hij tegen lokale media.

De Amerikaan heeft het lijkje aan de politie overhandigd. Die doen nu onderzoek om vast te stellen of het inderdaad familie van hem is en vast te stellen wat er is gebeurd.