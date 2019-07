Michel Louwagie (AA Gent) praat voor het eerst over mogelijke terugkeer Sven Kums: “Hij is een waardevolle speler, maar...”

AA Gent-manager Michel Louwagie heeft zich woensdagochtend voor de afreis naar het Europa League-duel tegen het Roemeense Viitorul Constanta voor het eerst uitgelaten over een mogelijke transfer van Sven Kums (Anderlecht) naar de Buffalo’s.

Kums werd twee jaar geleden met de grote trom binnengehaald bij Anderlecht, maar op zijn 31ste lijkt hij geen toekomst meer te hebben in het Astridpark. Onder speler/trainer Vincent Kompany zat hij op de openingsspeeldag tegen KV Oostende zelfs in de tribune. Enter AA Gent, waar Kums in het verleden de Gouden Schoen won. De Buffalo’s zijn nog op zoek naar een vervanger voor de vertrokken Esiti en Verstraete.

Enig probleem: het contract van Kums – inclusief mooi loon – loopt nog tot 2022 en paars-wit betaalde in 2017 nog 6,5 miljoen voor hem aan Udinese. Anderlecht zal minstens een deeltje van de transfersom willen recupereren. “Sven is een waardevolle speler, maar er zijn verschillende mogelijkheden”, vertelde Louwagie woensdagochtend over een mogelijke terugkeer van zijn voormalige smaakmaker. “Op de positie van nummer zes en nummer acht zijn spelers met verschillende kenmerken mogelijk. Het is aan ons om te bepalen wat we willen, maar dat hebben we al gedaan. En? Ik ga niet zeggen wie.”

Eerder deze transferperiode haalde AA Gent met Laurent Depoitre ook al een andere verloren zoon van het kampioenenjaar terug naar de Ghelamco Arena.