Congo start vaccinaties in Goma na nieuw geval van ebola

De Congolese gezondheidsdiensten zijn woensdag met vaccinaties gestart nadat in de stad Goma een tweede ebolabesmetting was vastgesteld. Dat hebben medewerkers van de medische diensten gemeld.

Na een eerste melding in Goma midden juli, werd dinsdag een tweede geval van ebola gemeld in de stad aan de Rwandese grens. Die ziekte werd aangetroffen bij een man die vanuit de provincie Ituri naar Goma was gereisd. De patiënt had op 22 juli al de eerste symptomen van de ziekte getoond.

Iedereen die in contact kwam met de ebolapatiënt zal nu worden ingeënt, zo zegt Jean-Jacques Muyembe, de directeur van het Institut National de Recherche Biomédicale, dat in Congo de strijd tegen ebola leidt. Muyembe benadrukt ook dat er “geen reden tot paniek” is, aangezien de patiënt in quarantaine werd geplaatst.

Het oosten van Congo wordt sinds 1 augustus vorig jaar geconfronteerd met de op een na ergste ebola-uitbraak uit de geschiedenis. De epidemie eiste al bijna 1.700 mensenlevens. In totaal zijn er al meer dan 2.600 mensen die het zeer besmettelijke virus opgelopen hebben.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de ebola-epidemie twee weken geleden nog uitgeroepen tot een noodsituatie met internationale draagwijdte.