Jan Van Winckel, “sterke man in de schaduw” op het Kiel, praat voor het eerst sinds ‘Propere Handen’

Met een topper tegen Lokeren trapt Beerschot vrijdagavond zijn derde seizoen op rij in 1B af. De Kielenaars hadden nochtans lang vertrouwen in een correcte afloop van operatie ‘Propere Handen’ en bijhorende promotie naar 1A. Maar onverwachts triomfeerde KV Mechelen. “Vooral mentaal is het een zware klap. Er zijn grove fouten gemaakt in deze zaak”, is Jan Van Winckel, ‘sterke man in de schaduw’ op het Kiel, streng. Maar nu telt opnieuw de toekomst. “We focussen verder op de uitbouw van de club. Die promotie komt dan wel vanzelf”, zegt het in Gazet van Antwerpen.