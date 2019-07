Cercle haalt Corentin Fiore terug naar Jupiler Pro League

Corentin Fiore (24) keert terug naar België. De linksvoetige verdediger tekent een contract voor één seizoen met optie.

Fiore kreeg zijn opleiding bij Standard waar hij 50 matchen met de eerste ploeg speelde. Tot januari 2018 bleef Fiore bij Standard maar kwam er onder Sa Pinto niet meer aan de bak. Hij vertrok naar het Italiaanse Palermo en tekende er een contract tot 2020. Palermo had Fiore ondertussen ook uitgeleend aan Imolese.

Palermo degradeerde afgelopen seizoen en daardoor werd Fiore een vrije speler. Hij onderging gisteren medische testen en traint deze voormiddag al mee. Allicht debuteert Fiore zaterdag al tegen KV Oostende. De van Monaco gehuurde linksachter Julien Serrano kreeg tegen Standard twee keer geel en is geschorst.

De nieuwe trainer Fabien Mercadal kan in alle linies nog wat extra mankracht gebruiken. Cercle wil voor eind augustus nog een viertal spelers halen waaronder zeker een spits nu Dylan De Belder een tijdje out is.