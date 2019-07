Alweer klanten opgelicht door hun aannemer: hoe zorg je ervoor dat je zelf niet in de val trapt?

Twee schrijnwerkersbedrijven uit Buggenhout en Gent hebben nietsvermoedende klanten over heel Vlaanderen opgelicht. De gedupeerden betaalden grote voorschotten voor werken die nooit of heel slecht zijn uitgevoerd. Maar hoe kun je weten of een aannemer geen oplichter is en wat kun je doen om jezelf te beschermen? Geert Coene van de Verzoeningscommissie Bouw legt uit waar je voor moet oppassen.