VIDEO. Loods gaat op in vlammen bij hevige brand, brandweer moet nog hele dag stro blussen

Merchtem / Brussegem / Hamme - Bij een hevige brand, woensdagochtend omstreeks 7 uur, in een loods van een landbouw- en veeteeltbedrijf in de Lindestraat in Hamme (Merchtem) stonden zo’n 1.000 strobalen in brand. De koeien die in een stal vlakbij stonden, konden volgens de eerste berichten door de landbouwer op het veld worden gestuurd. De brandweer zal wel nog de hele dag de handen vol hebben met de brand.

De brandweer Vlaams-Brabant-West kreeg hulp van de omliggende korpsen uit Brussel en de zone Vlaams-Brabant-Oost. Omdat er te weinig waterdruk was en er weinig water in de afgelegen plek aan de Lindestraat voorhanden was, zette de brandweer meer dan tien tankwagens in die af en aan reden en tot in Wemmel aan brandkranen werden gevuld.

Brand in Hamme bij Merchtem. Video: Joris Herpol - Het Nieuwsblad

De Brusselse brandweer alleen al zette 4 tankwagens van telkens 8.000 liter in. Tientallen brandweermannen kwamen ter plaatse. De brandweer kon een loods vlakbij vrijwaren.

Heel wat korpsen uit de buurt kwamen mee blussen. Foto: jhw

“De brandweer zal nog de hele dag moeten blussen en allicht ook een stuk van de nacht”, zegt woordvoerder Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West. “Het is namelijk een moeilijke klus: de strobalen worden met een schepmachine uit de loods gehaald om daarna open te trekken en te blussen.” Er is geen gevaar voor omwonenden, maar de Lindestraat is wel afgesloten, de brandweer vraagt om er weg te blijven.