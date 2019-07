Iran schrapt vier nullen van de munteenheid door torenhoge inflatie

Iran is van plan om vier nullen te schrappen van de nationale munt nu een torenhoge inflatie het land teistert. De regeringswoordvoerder kondigde de ingreep op de munt woensdag aan na een kabinetsvergadering.

De hernieuwde Amerikaanse sancties, nadat president Donald Trump de VS uit het nucleair akkoord terugtrok, hebben de inflatie drastisch doen stijgen. Het schrappen van vier nullen in de waarde zou een psychologisch effect moeten hebben. Door de muntontwaarding - de inflatie maakt dat er steeds meer rials in bijvoorbeeld 1 dollar gaan - heeft een doorsnee Iraniër al snel meer dan een miljoen rial (30 dollar) nodig voor zijn aankopen in de supermarkt. En volgens de regering is de ingreep ook nodig voor het implementeren van bankhervormingen.

De Iraanse rial zou bovendien binnenkort opnieuw officieel ‘toman’ heten. Die oude munteenheid was in circulatie tot 1925, maar de term bleef in het dagelijkse leven in gebruik als ‘supereenheid’. De toman is immers eenvoudig om te zetten: 1 toman staat gelijk aan 10 rial.

Eind 2016 raakte bekend dat de toman terugkeert, onder meer omdat de huidige situatie te verwarrend is voor veel buitenlandse toeristen.