Oeps: vrachtwagen sleurt deel vlagjesslinger mee

Leuven - Een vrachtwagen heeft woensdagochtend een behoorlijke ravage aangericht aan de vlagjesslinger die boven de Muntstraat in Leuven hangt in het kader van Het Groot Verlof. Enkele meters van de vlagjesslinger zijn losgerukt en kwamen daardoor naar beneden. “De vlagjes hingen nochtans een eindje boven de minimale hoogte om een gewone vrachtwagen zonder problemen te laten passeren”, zegt Kris Peeters van Leuvenement. “We zijn dus nog aan het uitzoeken hoe dit toch is kunnen gebeuren. Maar zo’n vrachtwagen van Longin heeft een stofzuigachtig systeem om rioolputjes leeg te zuigen. We gaan er momenteel vanuit dat die arm boven de vrachtwagen uitkwam en daarbij de vlagjes kon raken en meesleuren.”

De stadsdiensten kwamen woensdagochtend al ter plaatse om de schade wat op te ruimen. “Het is jammer dat dit kon gebeuren, maar we gaan het proberen te herstellen. We hadden nog een beetje reserve aan vlagjes en een deel van de slinger die naar beneden kwam, is ook nog bruikbaar. Donderdag gaan we het ontbrekende deel vlagjes terug ophangen”, aldus Peeters.