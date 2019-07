Lokeren-voorzitter Louis de Vries: “Hier is geld gestolen bij het leven. Roger Lambrecht wist het niet, of was de grip kwijt”

Louis de Vries, de nieuwe eigenaar van Lokeren, zegt in Sport/Voetbalmagazine dat de Oost-Vlaamse club de voorbije jaren te veel geld heeft betaald aan transfers. “Hier is (oud-voorzitter) Roger Lambrecht bedrogen”, klinkt het bij de nieuwe sterke man. De Vries maakt zich sterk dat dat bij hem niet het geval zal zijn.

Sporting Lokeren zal komend seizoen voor het eerst sinds midden jaren ‘90 niet meer aanvangen in de hoogste afdeling van ons voetbal. Op Daknam maakten ze afgelopen seizoen een miserabel seizoen door. Kansloos laatste geëindigd, met amper 20 punten. Degradatie was onafwendbaar. Na afloop van het seizoen wierp eigenaar Roger Lambrecht na 25 jaar de handdoek.

Voormalig spelersmakelaar Louis de Vries biedt de club nu een nieuwe levenslijn in de Proximus League - hij nam de club over van Roger Lambrecht. En hij zal het anders doen, belooft hij. “Een klontje suiker kopen was een bonnetje binnenleveren, terwijl er voor de rest geld werd uitgegeven aan voetballers die het niet waard waren. Hier is gestolen bij het leven, hier is Lambrecht bedrogen. Hij wist het niet, of hij was de grip kwijt”, klinkt het in Sport/Voetbalmagazine.

De Vries (links) en Lambrecht (rechts). Foto: BELGA

Als ex-spelersmakelaar beschikt De Vries over kennis van de markt én een uitgebreid netwerk. “Als ik zie hoeveel geld hier de afgelopen jaren nog is betaald aan transfers, tsjonge. Van de helft van de spelers raak ik niet af, tenzij ik hen geld toestop om te vertrekken. Ik heb deze zomer negen nieuwe spelers gehaald. Zeven transfervrij, voor slechts twee heb ik een transfersom betaald voor een totaalbedrag van 200.000 euro.”