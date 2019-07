Oplossing in zicht: Lamkel Zé traint na weken van ballingschap weer mee bij Antwerp

Didier Lamkel Zé maakt zijn rentree bij de A-kern. De sterkhouder van vorig seizoen werd na wangedrag naar de belofteploeg verbannen, maar zal woensdag in de vooravond (17 uur) opnieuw met de hoofdmacht trainen.

Even recapituleren. De 22-jarige Lamkel Zé stuurde op donderdag 20 juni zijn kat naar de eerste training van de Great Old. In plaats van zich aan te melden op de Bosuil, vertrok de vleugelaanvaller met zijn maatje Nando Nöstlinger op vakantie naar het Franse Nice. Een bewuste zet, want Lamkel Zé hoopte een verbeterd contract te versieren.

Een foute strategie, want bij zijn terugkeer op 24 juni stuurde Antwerp hem naar de B-kern. Het was namelijk de zoveelste frats van Lamkel Zé in slechts enkele maanden tijd. Bölöni en zijn manschappen vertrokken zonder de Kameroener op stage naar het Duitse Marienfeld-Harsewinkel. Afgelopen weekend vatte RAFC de competitie nog steeds zonder hem aan.

Zes weken na zijn ongewettigde afwezigheid is er verandering in zicht. Normaal zou Lamkel Zé woensdagavond met de beloften aantreden in de oefenmatch tegen Cappellen, maar dat plan wijzigde. Om 17 uur traint de winger voor het eerst dit seizoen mee met de A-kern. Of er intussen een oplossing kwam inzake zijn contractperikelen is niet duidelijk.