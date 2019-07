Ronald Reagan noemde Afrikanen “apen” in gesprek met Richard Nixon

Ronald Reagan, op dat moment gouverneur van Californië, heeft in een telefoongesprek met president Richard Nixon in oktober 1971 leden van Afrikaanse delegaties bij de Verenigde Naties “apen” genoemd. Dat schrijft het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic. Reagan werd tien jaar later zelf president van de Verenigde Staten.

Reagan had Nixon opgebeld om zijn ongenoegen te uiten over een pas verlopen stemming bij de VN, waarbij China ten koste van Taiwan een zetel kreeg in de internationale organisatie. Na afloop van de stemming door de Algemene Vergadering begon de delegatie van Tanzania te dansen.

In het gesprek blikte Reagan, een voorstander van Taiwan, terug op de Algemene Vergadering die daags ervoor had plaatsgevonden. “Gisterenavond, ik zeg het je, om dat ding op televisie te zien. Om die... die apen van die Afrikaanse landen te zien. Vervloek ze. Ze vinden schoenen dragen nog ongemakkelijk”, zei de gouverneur. Nixon onthaalde zijn uitspraak met een bulderende lach. “Het grut heeft het daar voor het zeggen, nietwaar? “, antwoordde hij.

“Kannibalen”

De opname werd aan het licht gebracht door Tim Naftali, een geschiedenisprofessor aan de universiteit van New York en een voormalige directeur van de Richard Nixon Presidential Library. Volgens hem werd het fragment uit privacyoverwegingen gecensureerd uit de originele opnames die de National Archives in 2000, toen Nixon nog leefde, vrijgaf. Twee weken geleden werd de volledige opname op vraag van Naftali vrijgegeven.

Naftali legde ook de hand op een opname van een gesprek tussen Nixon en zijn minister van Buitenlandse Zaken William Rogers, waarin de president over zijn telefoontje met Reagan vertelde. Daarin zei hij dat de gouverneur de Afrikanen als “kannibalen” omschreef.

Donald Trump

De vrijgave van de opname van Reagan komt er terwijl de huidige Amerikaanse president Donald Trump de voorbije weken van racisme werd beschuldigd. Hij zei onder meer dat vier vrouwelijke Congresleden uit minderheidsgroepen moeten terugkeren naar hun eigen landen, terwijl drie van hen geboren zijn in de VS. Het staatshoofd kwam ook in opspraak na herhaaldelijke aanvallen op Elijah Cummings, een zwart Democratisch parlementslid uit Maryland.