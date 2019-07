Anderlecht speelt woendagnamiddag op het veld van Patro Eisden Maasmechelen een oefenpot tegen de Duitse eersteklasser Fortuna Düsseldorf. Bekijk hierboven de match via livestream.

Starting line-up for the friendly game against Fortuna Düsseldorf ?? Kick-off @ 15:00 #RSCA #COYM #F95AND pic.twitter.com/eNMnIUIGKT