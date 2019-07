Nigeria zegt Boko Haram verslagen te hebben

Het Nigeriaanse presidentschap heeft dinsdagavond meegedeeld dat terreurgroep Boko Haram tien jaar nadat ze een opstand startte verslagen is. In dezelfde mededeling spreekt het echter ook over de groeiende dreiging die uitgaat van internationale jihadisten.

De opstand van Boko Haram begon in 2009, en in tien jaar tijd heeft het conflict voor bijna 27.000 doden en 2 miljoen ontheemden gezorgd, en zich verspreid naar de buurlanden van Nigeria.

“De echte Boko Haram zoals wij het kennen is verslagen”, aldus het presidentschap dinsdagavond in een mededeling. Maar het voegt toe dat het land nu wordt geconfronteerd met een “mengeling” van overblijfselen van Boko Haram, criminele bendes en jihadisten uit de Maghreb en West-Afrika die na de crisis in Libië en de neergang van Islamitische Staat in het Midden-Oosten naar Nigeria kwamen.

In 2015 verjoeg het Nigeriaanse leger met de hulp van een internationale coalitie Boko Haram uit de grote steden in het noordoosten van Nigeria. De strijders die naar afgelegen gebieden werden verdreven bleven echter aanvallen uitvoeren. Ook ISWAP, een dissidente groep die trouw is aan Islamitische Staat, bracht het leger vorig jaar grote verliezen toe.

De Nigeriaanse autoriteiten hebben de laatste jaren al verschillende keren de overwinning aangekondigd op de jihadisten in het noordoosten. Ze krijgen erg veel kritiek te slikken voor hun onvermogen om het geweld op de burgerbevolking te stoppen.