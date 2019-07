Spelers van Hertha Berlijn zoeken tevergeefs naar trouwring

Mathew Leckie bereidt met Hertha Berlijn het nieuwe Bundesligaseizoen voor in Oostenrijk. Voor de 28-jarige Australische international wordt het een stage met een donker randje want hij speelde zijn trouwring kwijt tijdens een training.

Tot twee keer toe ging de hele kern op zoek naar het kleinood maar telkens kwamen ze van een kale reis terug.

“Het is opmerkelijk dat we met 25 mensen twee velden hebben afgezocht in de hoop de ring van Mathew te vinden”, reageerde de nieuwe coach van Hertha, Ante Covic, die het vooral “jammer vond” voor zijn winger.