Grootste sculptuur van Europa komt langs Belgische snelweg

Binnenkort kan ons land uitpakken met de grootste sculptuur van Europa. Vanaf volgende week wordt de Arc Majeur, een zestig meter hoge cirkel, geïnstalleerd langs de E411-snelweg in het Waalse Lavaux-Sainte-Anne.

De Arc Majeur, een werk van de Franse beeldhouwer Bernar Venet, is vervaardigd uit cortenstaal en zal meer dan 200 ton wegen. De cirkel, die niet volledig rond is maar 205,5 graden telt, is op het hoogte punt zestig meter hoog, ofwel 22 meter hoger dan het beroemde Christusbeeld in het Braziliaanse Rio de Janeiro.

Het werk bestaat uit twee helften die werden gefabriceerd in het Welding Expertise Center van de CMI Group in Seraing. Vier lassers en drie monteurs waren er in totaal 6.500 werkuren mee bezig. Het kostenplaatje van 2,5 miljoen euro werd grotendeels betaalt door de John Cockerill Foundation. De installatiewerken gebeuren volgende week zaterdag, tussen 22 uur en middernacht.

Niet in het rood

De enorme cirkel wordt al gepland sinds 1984 en zou aanvankelijk in de Franse Bourgogne komen. Het bleek echter niet alleen technisch heel moeilijk om de kolos te maken, lokale politici en drukkingsgroepen verzetten zich er ook tegen. De uitbater van de snelweg eiste ook dat de cirkel rood geverfd zou worden, iets wat Venet weigerde.

Het leek er lang op dat de Arc Majeur er nooit zou komen, maar in 2014 ontmoette de beeldhouwer Bernard Serin, directeur van de CMI Group (het voormalige Cockerill). Het bedrijf besloot het werk te maken en aan het Waalse Gewest te schenken.