Vader in tranen voor de rechter nadat tweeling sterft in hete auto

De 39-jarige vader die vrijdag zijn tweeling van 1 jaar oud in zijn wagen was vergeten, wordt aangeklaagd voor tweevoudige doodslag en ernstige verwaarlozing. In de rechtszaal kon de man zijn tranen niet bedwingen en pleitte hij onschuldig. Na het betalen van 100.000 dollar borgsom mocht hij beschikken en werd hij opgevangen door familie en vrienden. “Een ergere pijn bestaat niet, maar ik zie hem graag. Hij is een fantastische vader met een mooie persoonlijkheid”, sprak zijn vrouw haar steun uit. De man is onder toezicht geplaatst uit vrees dat hij zichzelf iets zou aandoen.