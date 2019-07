Nog maar drie Belgische clubs met meer Belgen dan buitenlanders

Het aantal buitenlanders in de Belgische voetbalcompetitie is nog maar eens gestegen. Op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen speelden 13 van de 16 clubs in de hoogste klasse met meer buitenlanders dan Belgen. Enkel Anderlecht, Waasland-Beveren en KV Mechelen wisten Belgen nog meer speelkansen te beiden.

De cijfers zijn keihard: van de veertien spelers die afgelopen weekend aan bod kwamen bij Charleroi, Cercle Brugge en kampioen Racing Genk waren amper drie Belgen. Zulte Waregem en Eupen hadden er vier. Club Brugge, Antwerp, AA Gent, KV Kortrijk, STVV, KV Oostende en Moeskroen traden aan met vijf Belgen en negen buitenlanders.

Enkel Anderlecht, Waasland-Beveren en KV Mechelen speelden nog met meer Belgen dan buitenlanders. Paars-wit deed het met tien spelers uit eigen land, Waasland-Beveren had er acht en KV Mechelen negen.

Kan aanpassing fiscale voordelen soelaas brengen?

Dat is in lijn met de conclusies die onze krant begin dit jaar publiceerde: België is meer en meer een doorsluiscompetitie van buitenlanders aan het worden. Sporteconoom Wim Lagae van de KULeuven trok toen al aan de alarmbel. “De fiscale voordelen die de overheid geeft aan het voetbal moeten aangepast worden”, vertelde hij. “Zorg ervoor dat clubs echt investeren in de jeugd. Nederland doet dit bijvoorbeeld door het minimumloon voor niet-Europese spelers heel hoog te leggen. Zo stimuleer je de eigen spelers.” In België bedraagt het minimumloon voor buitenlandse voetballers ‘slechts’ 80.000 euro op jaarbasis, in Nederland is dat al meteen 400.000 euro.

Sinds 1 juli 2018 is er in België een regel die zegt dat het elke ploeg minstens zes Belgen op het wedstrijdblad moet hebben. Anderlecht-eigenaar Marc Coucke noemde die regel in het verleden wel al “contraproductief”. Volgens hem zijn er te weinig Belgische voetballers die voldoende niveau halen, waardoor de prijs van de Belgen die het niveau wel halen de hoogte inschiet.