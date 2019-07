Slecht nieuws voor champagneboeren, goed nieuws voor Vlaamse shoppers: hoe Boris Johnson uw citytrip naar Londen goedkoper maakt

De Britse pond is in vrije val. Door de harde uitspraken van premier Boris Johnson en een mogelijke harde Brexit zakte de Britse munt woensdag weg naar 1,09 euro per pond. Daarmee nadert ze haar laagste peil (1,079 euro) sinds het referendum over de Brexit in 2017. “Het ideale moment voor Vlamingen om een citytrip naar Londen te boeken”, zeggen experts.