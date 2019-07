Brutale dief steelt gsm uit wachthokje van Brusselse brandweer

Brussel - Een dief heeft op klaarlichte dag toegeslagen in een wachthokje van de Brusselse brandweer. Toen de man zag dat er niemand in het wachthokje zat, nam hij een gsm mee. Wat de dief niet wist, is dat alles gefilmd werd door een beveiligingscamera.

De beelden dateren van afgelopen donderdag, rond 9.40 uur. De dief ziet dat er niemand in het hokje aan de Helihaven zit, kijkt rond om te zien dat niemand hem in de gaten heeft en steelt dan snel een gsm. Vervolgens wandelt hij verder alsof er niets gebeurd is.

Eric Labourdette, woordvoerder van brandweervakbond SLFP, is niet verrast door de beelden. “We vragen al jaren om onze kazernes beter te beveiligen, maar er gebeurt niets. We horen steeds dat er een audit aan de gang is, maar dat is gelogen. Er gebeurt niets.”

De dader is voorlopig nog niet gevat, maar de politie heeft wel duidelijke beelden van hem.