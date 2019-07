Wie heeft Cybelle gezien? Windhond ontsnapt en rent E19 op

Cybelle ontsnapte dinsdag van de parking op Brussels Airport en is sindsdien zoek. Foto: if

Zaventem - De luchthavengemeenschap is gestart met een zoekactie naar Cybelle, een Spaanse windhond die dinsdag ontsnapte van parking 3 op Brussels Airport.

Cybelle werd dinsdagnamiddag overgevlogen uit Spanje en belandde na een vlucht van zo’n twee uur bij haar nieuwe adoptiegezin. Kort na de aankomst in Zaventem liep het mis. Het angstige teefje kon zich losmaken toen de adoptanten haar in de wagen wilden zetten. Ze ontsnapte. Vrijwilligers zetten meteen een zoekactie op poten. De hond werd kort nadien gezien ter hoogte van de E19 richting Mechelen, maar sindsdien ontbreekt elk spoor.

Cybelle is een jonge hond. Ze is donkerbruin en grijs gevlekt, met een uitgesproken witte borststreek en snuit. De hond heeft een litteken in de hals, als gevolg van een eerdere operatie. De leiband hangt nog rond haar nek. De vereniging Lost Dogzzz vraagt mensen die de hond aantreffen om het dier niet te benaderen, maar te bellen naar 0494-72.46.48 of 0492-57.49.38. Cybelle is immers erg angstig.