Ook Arnaut Danjuma op weg om Club Brugge te verlaten voor de Premier League

Arnaut Danjuma (22) is op weg naar Bournemouth. De Engelsen onderhandelen met Club Brugge over een nieuwe miljoenentransfer. Danjuma zelf legt woensdag of donderdag alvast medische tests af bij de Engelse club, die op persoonlijk vlak al langer onderhandelt met de Nederlandse flankspeler.

Volgens Engelse media zou Bournemouth zo’n 15 miljoen euro veil hebben voor Danjuma, maar Club neemt geen genoegen met een bod van dat kaliber. Als het zover zou komen, zou de transferprijs eerder richting de 20 miljoen euro gaan.

Met de komst van Percy Tau werd alvast geanticipeerd op een vertrek van de van de flankspeler die ook al kon rekenen op interesse van Italië. Danjuma zou de derde Club-speler zijn die richting de Premier League trekt na Wesley Moreas en Marvelous Nakamba (beiden Aston Villa).

De 22-jarige Nederlander kwam in de zomer van 2018 naar blauw-zwart, dat 1 miljoen euro betaalde aan NEC Nijmegen. Daarvoor speelde Danjuma in de jeugd van PSV. Vorig seizoen was de winger goed voor zes goals en vier assists in alle competities, waaronder een wondermooie goal in oktober in de Champions League tegen Atlético Madrid. Daarna raakte Danjuma geblesseerd aan de enkel. Hij maakte pas op 17 maart zijn wederoptreden en fungeerde in Play-off 1 vooral als invaller.