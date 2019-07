Zwaar geval van verkeersagressie in Duitsland: inzittenden van Belgisch busje gooien Belgische trucker over de vangrail

“Belgische” verkeersagressie maandag in Duitsland. De inzittenden van een Belgisch minibusje, drie mannen en een vrouw, sloegen een Belgische vrachtwagenchauffeur in elkaar nadat die op de snelweg meermaals naar hen had geclaxonneerd.

Het incident vond maandagavond plaats op de A3-snelweg, even voorbij de Haseltalbrücke richting Würzburg (Beieren). De vrachtwagenchauffeur zou meermaals geclaxonneerd hebben naar het Belgische minibusje voor hem, omdat die net voor hem invoegde aan snelwegparking Spessart-Süd. De bestuurder van het minibusje reageerde door meermaals bruusk te vertragen, waardoor de vrachtwagenchauffeur hard in de remmen moest.

Over de vangrail

Even verderop gingen beide voertuigen aan de kant en kwam het tot een vechtpartij. De vrachtwagenchauffeur, die het alleen moest opnemen tegen vier tegenstanders, liep meerdere kneuzingen op en had ook een snee aan zijn rechteroog. Vervolgens werd hij door de vier over de vangrail naast de snelweg gegooid en viel hij enkele meters naar beneden. “Hij had het geluk dat hij niet dichter bij de brug stond en niet over de brugleuning viel”, aldus de lokale politie. “De Haseltalbrücke is op zijn hoogste punt bijna 70 meter hoog.”

De vier Belgen stapten vervolgens gewoon weer in hun minibus en zetten hun tocht verder. Niet veel later werden ze echter staande gehouden door de wegpolitie. Aan de agenten vertelden ze dat de vrachtwagenchauffeur “hen verbaal en fysiek had aangevallen, dat ze hun emoties niet meer onder controle hadden en daarom hadden teruggevochten”.

Na het betalen van een borg van elk 500 euro mochten ze hun reis opnieuw voortzetten.