Louis Tobback spreekt duidelijke taal: “Theo Francken en SP.A niet in één regering”

Louis Tobback (SP.A) is van oordeel dat er in de volgende federale regering geen plaats is voor Theo Francken op asiel en migratie. “Het zou een hypotheek zijn op een toekomstige regering. Dat zal dan in ieder geval een regering zijn zonder de PS, of de groenen, of wij”, aldus Tobback in een gesprek met ROBtv dat woensdagavond uitgezonden wordt.

Volgens Louis Tobback mag SP.A enkel met de N-VA in zee gaan “als de partij er tijdens de onderhandelingen in slaagt Bart De Wever drie kwart van zijn standpunten te doen verloochenen”. “In mijn ogen is dat zeer onwaarschijnlijk. Als je daar echter niet in slaagt, moet je geen coalitie vormen met N-VA”, aldus Tobback.

Zonder een onverwachte, nieuwe bankencrisis zal de vorming van een federale regering volgens Tobback nog heel lang aanslepen. “Dat gaat dan eindigen in een of andere communautaire ronde die resulteert in een staatshervorming waarvan De Wever zal zeggen dat het confederalisme mag genoemd worden, maar de anderen dat zullen betwisten.”

