Eden Hazard kan stempel niet drukken, Nabil Dirar scoort een dag nadat hij van het veld wilde stappen

Dinsdag was Nabil Dirar wereldnieuws. De Marokkaan, ex-Club Brugge, wilde tijdens een oefenwedstrijd tussen Fenerbahçe en Bayern München van het veld stappen omdat zijn eigen fans hem uitjouwden bij een 6-1-achterstand. Een dag later effende Dirar de score tegen Real Madrid.

Dirar was dinsdag de kop van jut voor de vele Turkse fans in het stadion. De aanvoerder van Fenerbahçe speelde niet meteen zijn beste match tegen Bayern en werd constant uitgefloten door de eigen aanhang. Na 72 minuten had Dirar er genoeg van. Hij trapte de bal over de zijlijn en wilde van het veld stappen. Uiteindelijk overtuigden zijn coach en medespelers Dirar ervan om toch verder te voetballen.

Een dag later kreeg Fenerbahçe het Real Madrid van Eden Hazard tegenover zich. Dirar startte opnieuw in de basis bij de Turken. Die kwamen 0-1 voor via Garry Rodrigues, maar Karim Benzema zette met twee goal De Koninklijke op voorsprong. En toen was daar Nabil Dirar. Hij kwam vrij op links, schakelde zijn tegenstander uit en zette de 2-2 op het bord. Lachen, dat kon hij weer.

Hazard kan stempel niet drukken

Een goed gevoel kan je het niet noemen. Real Madrid en Hazard pakten in München hun eerste zege in vijf matchen tijdens de voorbereiding, al was da manier waarop alweer zorgwekkend. Tegen Fenerbache - dinsdag nog met 6-1 de boot in tegen Bayern Munchen - slikte Real drie tegengoals, maar won het wel met 5-3.

De Koninklijke startte niet op zijn sterkst met vedetten als Modric en Ramos op de bank. Hazard stond wel in de basis maar werd tijdens de rust gewisseld. Niet onlogisch aangezien de Rode Duivel op dinsdag nog 80 minuten op het veld stond. Opnieuw kon Hazard zijn stempel niet drukken - goede bedoelingen genoeg, maar de scherpte ontbrak te vaak.

Aan het rustsignaal stond het al 2-2 na een vroege voorsprong voor de Turken. Benzema boog eerst om van 0-1 naar 2-1, maar daarna scoorde Dirar, die dinsdag nog van het veld wou wandelen tegen Bayern na een striemend fluitconcert, met een gelukje de gelijkmaker.

Na de rust scoorde Benzema zijn derde maar moest Nacho de 3-3 van Fenerbahce nog uitwissen. Diaz diepte de score nog uit. Navas, de concurrent van Courtois, speelde een helft. Na vijf oefenwedstrijden is de balans voor Real Madrid redelijk vernietigend: 16 tegendoelpunten, gemiddeld meer dan drie goals tegen per match en amper één zege. Real oefent nog tegen Red Bull Salzburg en AS Roma vooraleer het op 17 augustus de competitie opent tegen Celta de Vigo.

