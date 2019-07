Grote zoekactie naar 15-jarige na val in Ourthe

Een jongen van 15 jaar oud is woensdagnamiddag in de Ourthe gevallen in Angleur, in de provincie Luik.

Het slachtoffer bevond zich samen met enkele vrienden op de oever van de rivier aan de Quai Saint-Paul de Sinçay in Angleur, toen hij rond 15.30 uur in het water belandde. Een van de tieners probeerde hem nog vast te grijpen, maar het slachtoffer is voor zijn ogen in de Ourthe gevallen.

De hulpdiensten werden meteen opgetrommeld om de jongeman te zoeken. Er cirkelt een helikopter boven de plaats des onheils en duikers van de brandweer zijn het water opgegaan om de 15-jarige te lokaliseren.

Om 18 uur was de jongen nog niet teruggevonden. Dat werd vernomen bij de politie van Luik. Het parket is op de hoogte gebracht.