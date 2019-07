Witte Huis stuurt gijzelingdiplomaat naar proces A$AP Rocky

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de speciale gezant voor gijzeling en tevens diplomaat van hoog niveau, Robert O’Brien, naar het proces van rapper A$AP Rocky in Stockholm gestuurd. “Ik ben hier op verzoek van de president om Amerikaanse burgers te steunen”, zei O’Brien tegen de Zweedse krant Expressen, aan het einde van de eerste dag van het proces.

O’Brien is volgens de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken de speciale gezant van de Amerikaanse president voor gijzelingen.

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington bevestigde dat Robert O’Brien namens het Witte Huis in Stockholm was, maar gaf geen details over zijn missie. Het ondersteunen van Amerikaanse burgers die in het buitenland zijn gearresteerd is “een van de belangrijkste taken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassades van de VS in het buitenland”, aldus de woordvoerster.

Rakim Mayers, alias A$AP Rocky, en twee van zijn metgezellen worden momenteel voor de rechtbank van Stockholm aangeklaagd nadat ze betrokken waren bij een vechtpartij. De drie Amerikanen spreken van zelfverdediging.

De Amerikaanse president Donald Trump had eerder al campagne gevoerd voor de vrijlating van de rapper en zijn crewleden.

Het proces tegen de drie mannen, die sinds 3 juli in hechtenis zijn genomen, zal op donderdag en vrijdag worden voortgezet.