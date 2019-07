Drie toeristen komen om het leven op gletsjermeer in Alaska

Drie toeristen zijn om het leven gekomen in de Amerikaanse staat Alaska op een gletsjermeer. Volgens mediaberichten waren de slachtoffers Duitsers, maar de Duitse overheid kan die informatie voorlopig niet bevestigen. Uit de eerste informatie blijkt dat de vakantiegangers met een opblaasbare kano in de buurt van de Valdez-gletsjer aan het varen waren, zegt de lokale politie dinsdagavond.

Er loopt nog een onderzoek naar de precieze doodsoorzaak. De drie zouden allemaal reddingsvesten gedragen hebben. De slachtoffers zouden een vrouw van 67 jaar zijn en twee mannen van 62 en 67 jaar.

Een kajakgids ontdekte de lichamen, berichten de krant Anchorage Daily News en tv-zender CNN op basis van een woordvoerster van de stad Valdez, die gelegen is aan de zuidkust van Alaska. De twee 67-jarigen zijn een koppel. Twee slachtoffers werden drijvend op het water gevonden, een derde op een ijsschots.

Een woordvoerster van Valdez, Sheri Pierce, zei dat het gevaarlijk is om de gletsjer te naderen, omdat ijsmassa’s kunnen loskomen. De autoriteiten onderzoeken of dat hier gebeurd is. Als een ijsblok in het water valt, kan dat voor deining zorgen. De woordvoerster sloot niet uit dat de vakantiegangers daardoor uit de boot gevallen zijn. “Het water is daar zo koud.”