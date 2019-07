Naast Proximus zendt ook Telenet dit seizoen wedstrijden van de Proximus League uit

De competitiewedstrijden in 1B zullen dit seizoen niet enkel op Proximus TV te zien zijn. Het telecombedrijf Proximus sloot een akkoord met concurrent Telenet om elke speeldag een match op beide kanalen uit te zenden. Dat maakte de Pro League woensdag bekend.

Het nieuwe seizoen in de Proximus League trekt zich komend weekend op gang. In principe zendt Proximus exclusief de wedstrijden in 1B uit, maar komend seizoen zal ook telkens een van de vier duels op Play Sports te volgen zijn.

Dat was vorig seizoen eigenlijk ook al het geval, omdat Telenet als hoofdsponsor alle matchen van KV Mechelen aanbod op zijn kanalen. Door dit nieuwe akkoord zullen alle ploegen uit de Proximus League aan bod komen.

Van de eerste speeldag wordt Beerschot-Lokeren uitgelicht, waardoor die topper te bekijken is voor abonnees van zowel Proximus als Telenet. Nadien is gekozen voor Virton-Union (speeldag 2), Westerlo-Roeselare (speeldag 3) en Beerschot-Union (speeldag 4).