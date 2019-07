Watermaatschappij waarschuwt voor oplichters: “Onze medewerkers moeten maar zelden bij u binnen zijn”

Pidpa, het waterbedrijf van de provincie Antwerpen, waarschuwt zijn klanten voor onbekenden met slechte bedoelingen die zich voordoen als medewerkers van Pidpa om zo het vertrouwen van mensen te winnen. “Onze mensen zijn duidelijk herkenbaar en hebben een badge”, zegt Alain T’Syen.

Zo ziet een echte badge eruit.

“De afgelopen dagen hebben wij opnieuw heel wat nieuwe meldingen ontvangen over onbekenden zich voordoen als Pidpa-personeel. Ze proberen zo een woning binnen te komen of trachten te weten te komen wanneer bewoners wel of niet thuis zijn”, aldus woordvoerder Alain T’Syen.

Pidpa levert drinkwater in 64 gemeenten in de provincie Antwerpen aan meer dan 1.300.000 gebruikers. In 35 gemeenten staat Pidpa ook in voor de professionele opvang en afvoer van regen- en afvalwater.

“Belangrijk om te weten is dat wij nauwelijks bij onze klanten in de woning zelf moeten zijn. Dat gebeurt slecht in heel uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij de plaatsing, vervanging of herstelling van een watermeter: werkzaamheden die op afspraak gebeuren.”

Bij andere werkzaamheden, zoals bij staalnames om de waterkwaliteit aan de kraan te controleren, gebeurt dit zonder afspraak. In deze gevallen zijn er een aantal zaken die u kan controleren om na te gaan of de man of vrouw die aan uw deur staat, werkelijk is wie hij of zij zegt T’Syen.

Op hun kledij staat duidelijk ‘Pidpa’ vermeld. Ook op het dienstvoertuig staat de naam van het waterbedrijf. “Daarnaast is elke medewerker van Pidpa in het bezit van een officiële personeelskaart, die hij op vraag van de klant met een glimlach zal tonen”, klinkt het.

“Aarzel niet om bij de minste twijfel ons gratis klantennummer 0800-90.300 te contacteren”, besluit Alain T’Syen. “Zij kunnen u snel bevestigen of bij u werken werden ingepland.”

Is dat niet zo, hebt u met oplichters te maken en kan u best de politie waarschuwen.