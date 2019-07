Borussia Dortmund stalt André Schürrle bij Spartak Moskou

André Schürrle zal ook komend seizoen niet in de Bundesliga aantreden. De Duitse aanvaller wordt door Borussia Dortmund voor een jaar uitgeleend aan Spartak Moskou in de Russische Premier League. Dat maakten beide clubs woensdag bekend.

In Duitsland speelde het jeugdproduct van Mainz voor Bayer Leverkusen (2011-2013), Wolfsburg (2015-2016) en Borussia Dortmund (2016-2018). Vorig jaar verdedigde Schürrle op huurbasis de kleuren van Fulham, nadat hij er eerder al een minder geslaagde passage bij Chelsea (2013-2015) had opzitten in de Premier League.

De 28-jarige aanvaller, die bij Fulham zes doelpunten maakte, ligt nog tot 2021 onder contract in Dortmund. Daar kon de rechtspoot nooit doorbreken. Spartak Moskou bedong een aankoopoptie. De Russische kampioen van 2017 eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats. Dot seizoen is Spartak na drie speeldagen met vier punten tiende.

Schürrle was met Duitsland aanwezig op de EK’s van 2012 en 2016 en het WK van 2014 in Brazilië. Daar kroonde de Mannschaft zich tot wereldkampioen. Schürrle was dat WK een belangrijke speler voor Duitsland. In de finale tegen Argentinië (1-0 nv) werd hij na 89 minuten naar de kant gehaald. Tijdens de 1-7 zege in de halve finale tegen Brazilië scoorde hij als invaller twee keer. Op het WK in Rusland was Schürrle er vorig jaar niet bij. Zijn laatste optreden voor Duitsland dateert van 22 maart 2017.