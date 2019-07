WK vrouwenvoetbal krijgt voortaan acht landen meer op eindronde

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft woensdag beslist dat er voortaan 32 landenteams kunnen deelnemen aan een eindronde van een WK vrouwenvoetbal. Dat zijn acht nationale ploegen meer dan op de voorbije editie in Frankrijk. “We moeten dit momentum grijpen”, verklaarde FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

De 32 landen worden verdeeld over acht groepen. De nummers een en twee van de poules bereiken de achtste finales. Deze zomer deden in Frankrijk nog 24 teams mee. Slechts acht landen overleefden de groepsfase niet. De Amerikaanse voetbalvrouwen klopten Nederland in de finale.

De bidprocedure voor het WK in 2023 is al even aan de gang en dus moest de FIFA snel handelen. Er kon niet gewacht worden op de volgende bijeenkomst in Shanghai (23-24 oktober), aangezien de negen kandidaten op 4 oktober in principe hun volledige dossier moesten indienen. Door de beslissing om uit te breiden, is de tijdsplanning ook gewijzigd. De deadline voor kandidaten om hun volledige ‘bidbook’ in te dienen wordt december 2019, in mei 2020 moet het gastland voor het volgende WK vrouwenvoetbal bekend zijn.

“Het succes van het voorbije WK in Frankrijk maakte duidelijk dat we dit momentum moeten grijpen om concrete steppen te nemen om het vrouwenvoetbal verder uit te bouwen”, aldus Infantino, die beloofde dat het slechts een eerste van veel maatregelen is ten voordele van vrouwenvoetbal. “De uitbreiding van het WK betekent niet enkel dat er meer teams mogen deelnemen. Heel wat federaties zullen nu programma’s opzetten rond vrouwenvoetbal, omdat er een realistische kans is om zich te kwalificeren voor de eindronde.”

Over de manier waarop de acht extra WK-tickets verdeeld zullen worden over de verschillende continenten is nog geen duidelijkheid. “Daarover moet nog overlegd worden met de confederaties”, klinkt het.