Canadees hielp per ongeluk twee tienermoordenaars ontsnappen: “Er was iets mis met hen. Ze zagen eruit als bange kinderen”

Toen de Canadees Tommy Ste-Croix twee jongens in de problemen zag langs de kant van de weg, twijfelde hij geen seconde. Hij takelde hun wagen uit de modder, zodat de twee hun tocht weer konden voortzetten. Pas later besefte hij dat hij twee tienermoordenaars had helpen vluchten.

De tienerjongens Bryer Schmegelsky en Kam McLeod, die de voorbije weken drie mensen vermoordden in Canada, zijn nog altijd niet gevat. En dat hebben ze deels te danken aan een barmhartige samaritaan, die hen - niet wetend om wie het ging - hielp toen ze in de problemen waren gekomen. Toen ze op 21 juli hun SUV hadden vastgereden in de modder, schoot Tommy Ste-Croix uit Cold Lake te hulp.

“Ik kon me toen niet inbeelden dat ik met twee voortvluchtige moordenaars te had”, getuigt Ste-Croix. “Het waren nog kinderen. Ze konden niet eens deftig mijn hand schudden. Met hun zachte babyhandjes.”

De twee jongens, die toen nog niet als verdachten werden beschouwd maar als vermist waren opgegeven, gaven hun echte naam aan Ste-Croix. Pas later besefte de man wie hij toen voor zich had en dat het verhaal heel anders voor hem had kunnen aflopen. “Mijn grote hart had mijn dood kunnen zijn”, zegt hij. “Eén schot in de rug en het was gedaan met me geweest.”

“Iemand daarboven hield oogje in het zeil”

Waarom ze hem gespaard hebben, is de Canadees nog altijd een raadsel. “Ik maakte een U-bocht en reed achteruit richting hun SUV nog voor ik hen aangesproken had. Mogelijk wisten ze daardoor dat ik er was om hen te helpen en niet om hen op te jagen. Maar toch… Hun voertuig was uitgeschakeld en ik daagde op met een bijna nieuwe pick-up truck en een portefeuille met al mijn kredietkaarten erin. Iemand daarboven hield zeker een oogje in het zeil voor me. Onwezenlijk.”

De hele interactie duurde zo’n twintig minuten: een kort gesprekje, takelen en afscheid nemen. “McLeod, die een warrig baardje had, zat achter het stuur. Schmegelsky, een grote, magere jongen, droeg een witte T-shirt en een camouflagebroek. Ze zagen er nog precies uit als de foto’s die later van hen verspreid werden.”

Kort na de ontmoeting werd duidelijk dat de twee de moordenaars waren. “Ik wou dat ik dat toen al had geweten”, aldus Ste-Croix. “Er was iets mis met die jongens. Ze zagen eruit als bange kinderen. Nu begrijp ik pas waarom ze zo vreemd naar mij keken.”

“Geen film van Crocodile Dundee”

McLeod en Schmegelsky worden beschuldigd van drie moorden: die op de Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24), en die op de 64-jarige professor Leonard Dyck. Voorlopig heeft de politie geen spoor van de twee, die het laatst gezien werden in Gillam (Manitoba). “Een onherbergzame streek. Moerasbossen”, aldus survivalexpert Dave Arama. “Zijn ze de wildernis ingegaan? Dan denk ik niet dat ze nog leven. Dit is geen film van Crocodile Dundee, dit is echt.”

Het zijn niet de beren of de wolven die ze vooral moeten vrezen, aldus Arama. “Het zijn de insecten. Het gebied zit vol bloedzuigende dazen, muggen, zandvliegen en andere troep. De beesten zijn meedogenloos, ze eten je levend op. Ze zullen niet stoppen met bijten tot je je ogen niet meer kan openen en niets meer kan zien.”

Ook het water kan een gevaar vormen. “Het is zomer, er is dus zeker geen tekort”, zegt Arama. “Maar het water bevat vrijwel zeker schadelijke parasieten waar ze ook ziek van kunnen worden. Als ze het bos zijn ingetrokken, vrees ik het ergste.”

De ordediensten kammen de wildernis van Gillam uit. Foto: REUTERS

Foto: REUTERS