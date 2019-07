Amerikaanse topambtenaren: “Hamza bin Laden, de zoon van Osama, is dood”

Hamza bin Laden, de zoon van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden, is dood, zo beweren enkele topambtenaren uit de Verenigde Staten. Hoe de 30-jarige Hamza om het leven gekomen is en of de Verenigde Staten daar een rol in speelden, is nog niet duidelijk.

Vermoed wordt dat Hamza bin Laden geboren is in 1989. Zeven jaar later verhuisde zijn vader naar Afghanistan, waar hij de oorlog verklaarde aan de VS. Hamza ging mee en verscheen meermaals in propagandavideo’s van de door zijn vader opgerichte terreurorganisatie Al-Qaeda.

Osama bin Laden werd in 2011 tijdens een raid van Navy Seals in Abbottabad (Pakistan) om het leven gebracht. Hamza werd toen niet aangetroffen in de schuilplaats. Uit brieven die er werden gevonden, blijkt wel dat Osama wilde dat zijn zoon hem zou vervoegen in Abbottabad en hem wilde voorbereiden om hem op te volgen aan het hoofd van Al-Qaeda.

Foto: Photo News

Ook na zijn dood werd Hamza nog gezien als de gedoodverfde opvolger van zijn vader, zo schreef antiterreurexpert Ali Soufan in september 2017. “Hij geniet het meeste steun bij de jihadistische kopstukken”, aldus Soufan. “En terwijl het kalifaat Islamitische Staat op het punt van instorten staat, is hij waarschijnlijk de best geplaatste figuur om de wereldwijde jihadi-beweging te herenigen.”

In februari van dit jaar kondigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog aan 1 miljoen dollar uit te reiken voor informatie over de verblijfplaats van Hamza. Op het Counterterrorism Rewards Program wordt de jonge Bin Laden omschreven als “een opkomende leider van Al-Qaeda die gedreigd heeft met aanvallen tegen de Verenigde Staten en diens bondgenoten”.

Het laatste publieke statement van Hamza bin Laden dateert van 2018. Via het propagandakanaal van Al-Qaeda uitte hij bedreigingen aan Saudi-Arabië en riep hij de bevolking van het Arabische schiereiland op tot opstand.

Het Witte Huis heeft voorlopig nog niet gereageerd op de berichten over de mogelijke dood. Evenmin werd het nieuws al officieel bevestigd.