SP.A-voorzitter John Crombez wil “onder voorwaarden” praten met Bart De Wever (N-VA) over eventuele coalitie voor Vlaamse regering

Een meerderheid van de SP.A-mandatarissen heeft voorzitter John Crombez woensdagavond een mandaat gegeven om “onder voorwaarden” over de inhoud te gaan praten met Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA). Dat werd vernomen bij verschillende aanwezigen.

Crombez riep woensdagavond de raad van voorzitters en secretarissen van alle afdelingen bijeen. Ook de parlementsleden zijn vertegenwoordigd in dat orgaan. Crombez gaf er toelichting bij de gesprekken die hij al heeft gehad met De Wever. Daarna kreeg de zaal het woord en werd er een nota voorgelegd die de voorzitter kan gebruiken bij formatiegesprekken.

Een overgrote meerderheid heeft Crombez een mandaat gegeven om te gaan praten, valt te horen na afloop. “We hebben ons niet uitgesproken over wel of niet regeren met N-VA, want die vraag lag vandaag niet voor”, aldus een aanwezige. “We weten nu wel waar de lat ligt op het ogenblik dat daarover een beslissing moet worden genomen.”

Bruno Tobback kan zich vinden in de uitkomst. “Die inhoudelijke nota heb ik namelijk mee geschreven”, zegt hij. “Een uitnodiging voor echte formatiegesprekken is er vandaag niet. Maar als Bart De Wever heel ons inhoudelijk programma overneemt, mag er natuurlijk onderhandeld worden wat mij betreft.”

