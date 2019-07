“Gevaarlijkste gedetineerde van ons land” dan toch snel overgeplaatst na eisen cipiers

Brugge - Ringo De Witte (45), die bekendstaat als “de gevaarlijkste gedetineerde van het land”, krijgt dan toch onverhoopt snel een plekje toegewezen in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FGP) in Gent. De voorbereidingen voor zijn overplaatsingen zitten een laatste fase, verklaarde het FPC woensdag.

Zijn verhuis van de afdeling Hoge Veiligheid in de gevangenis van Brugge naar het FPC in Gent zal normaal gesproken al voor in augustus zijn.

LEES OOK. “Gevaarlijkste gedetineerde van ons land” zit 10 maanden na internering nog steeds gewoon in cel: “Dit moest al lang opgelost zijn” (+)

Cipiers eisten woensdag in onze krant dat de beruchte gedetineerde snel zou worden overgeplaatst, aangezien de West-Vlaming tien maanden geleden al geïnterneerd werd. Zowel de cipiers als zijn familie vinden dat Ringo De Witte de gepaste hulp verdient die hij nodig heeft.

De man verblijft momenteel in een strafcel op de zwaarbewaakte gevangenisafdeling, wegens nieuwe incidenten van agressie tegen cipiers. Het FPC benadrukte woensdag dat er voor een plaatsing doorgaans een wachtlijst van 9 à 10 maanden bestaat.