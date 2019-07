De ‘nieuwe Matthijs de Ligt’ van Ajax: zes kilo extra spierkracht en een stuk brutaler

Zes kilo extra spierkracht. Een stuk zelfverzekerder. Méér lef in het veld. Na een wisselvallig, bij vlagen moeizaam leerjaar in de veeleisende Ajax-school manifesteert Perr Schuurs (19) zich nadrukkelijk om Matthijs de Ligt op te volgen. “Bescheidenheid, dat leren ze je wel af in Amsterdam.”

Pats, daar vloog hij door de lucht, op een van de eerste trainingen van Ajax dit seizoen. Miljoenenaankoop Quincy Promes, 38-voudig international, ging na een forse tackle kermend naar de grond, stond op en keek woest in de ogen van de dader, een grote, blonde knaap van 19 jaar. Perr Schuurs vertrok geen spier. Hij ging niet opzij, voor niemand, en dat mocht iedereen weten, zo nodig voelen. De Perr Schuurs die een jaar eerder vol ontzag in Amsterdam was gearriveerd, onwennig en bleu, bestaat niet meer, zo leek de boodschap. Voortaan moest men serieus rekening houden met hem, hoe groot de concurrentie ook is bij de ambitieuze kampioen van Nederland.

Fier overeind

Zelfs Ajax-trainer Erik ten Hag, een perfectionist die de lat uiterst hoog legt voor zijn spelers, zegt verrast te zijn over de manier waarop de jonge Nederlands-Limburgse verdediger zich manifesteert in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Schuurs krijgt veel speeltijd, maakte een solide en zelfverzekerde indruk en durft geregeld zijn sterke wapen – de lange pass – uit te spelen. In zijn eerste echte topduel, de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV afgelopen zaterdag, bleef hij fier overeind. Een ware metamorfose vergeleken met vorig seizoen toen hij bij Jong Ajax wisselvallig speelde, zoekend naar houvast en zonder de flair waarmee hij eerder Fortuna Sittard als jongste aanvoerder van het betaalde voetbal naar de eredivisie leidde.

Foto: Photo News

“Vergeet niet dat het voor verdedigers veel moeilijker is om aan de Ajax-stijl te wennen dan voor aanvallers”, meent Sjaak Swart, de flamboyante oud-Ajacied die talloze trainingen en wedstrijden ziet. “Door het aanvallende spel speel je als verdediger met heel veel ruimte in de rug. Dat heeft Perr echt moeten leren. Toen hij kwam, was hij bovendien nog te bescheiden. Maar dat leren ze je hier in Amsterdam wel af. Dat zie je ook in het veld terug. Hij is brutaler geworden. Speelt niet angstig meer de bal snel opzij, maar durft initiatief te nemen.”

Miljoenenverkoop

Schuurs, vorig jaar door Fortuna verkocht voor een bedrag van naar verluidt 2,5 miljoen euro, wist dat hij ruim de tijd kreeg om te acclimatiseren in de hoofdstad. Ajax overtuigde hem met een duidelijk plan, met een uitgestippeld tijdspad, en troefde daarmee concurrent PSV af in de strijd om het grootste Nederlands-Limburgse voetbaltalent in jaren. Cruciaal in het ‘project Schuurs’ was dat hij eerst een leerjaar moest ondergaan: veel wedstrijden met Jong Ajax, trainen met het eerste elftal en regelmatig proeven aan het grote werk. Zo mocht hij een aantal keer met de selectie mee tijdens de sensationele Champions League-tournee door Europa. Tactisch, mentaal en fysiek werd hij getest en uitgedaagd. De 1.93 lange jeugdinternational won liefst zes kilo aan spierkracht, terwijl zijn vetpercentage afnam.

Ja, de verleiding om voor een andere weg te kiezen was er ook. Diverse Engelse, Duitse en Italiaanse clubs wilden hem volgens ingewijden huren, met het perspectief van speeltijd op het hoogste niveau. Schuurs, die al eens bij Liverpool stage liep, stond immers bij de nodige Europese clubs op de radar. Maar Ajax hield vast aan het oorspronkelijke plan, in de wetenschap dat er nieuw defensief bloed nodig was om Matthijs de Ligt op te volgen. Het was voor Schuurs een cruciaal signaal dat er genoeg vertrouwen in hem was, ook al moest hij alles nog bewijzen en kon hij met zijn spel in de eerste divisie nog niet alle critici overtuigen.

Foto: AFP

Goede basis

Gesprekken met het thuisfront bleken waardevol. Vader Lambert, oud-handbalinternational, weet als geen ander dat topsport een harde leerschool vergt. Ook voor zus Demi, proftennisster, was de weg omhoog er een van vallen en opstaan. “Hij komt uit een echte sportfamilie, dat is een goede basis”, denkt Sjaak Swart. “Hij krijgt nu zijn kans om het waar te maken. De komende vijf, zes wedstrijden zal hij het moeten laten zien.”

Ook Aad de Mos, nooit verlegen om een uitgesproken mening, meent dat nu het echte examen komt. De oud-trainer was vorig seizoen uiterst kritisch op Schuurs: hij kwam tactisch tekort en zou niets aan Ajax toevoegen. Die kritiek liet de jonge verdediger niet koud. De Mos: “Ik kwam hem op oudejaarsdag tegen in Dubai, waar hij op me afstapte en vroeg wat ik met die kritiek bedoelde. Dat vond ik mooi, ik heb wel iets met spelers met wie je confronterende gesprekken hebt of euforie deelt. Perr is aan de bal goed, misschien wel beter dan De Ligt, maar de vraag is of hij staande blijft als de druk er straks vol op staat. Spitsen zullen aan zijn shirt trekken of een elleboog geven. Het is een aardige jongen, maar die aardigheid moet hij in de kleedkamer achterlaten. Matthijs de Ligt kon dat. Die was ook aardig, maar in het veld meedogenloos. Toen hij 15 was, heb ik hem in de Youth League al eens met een tulband tegen Manchester United zien spelen.”

Meneer

Ook Sjaak Swart vond een luisterend oor bij de leergierige Schuurs. Enkele weken geleden keek de 81-jarige Mister Ajax hem eens goed in de ogen bij een gratis consult van de oude maestro. “Ik heb hem een aantal goede adviezen gegeven. Welke? Dat is iets tussen Perr en mij. Maar hij zit goed in elkaar, hij zegt altijd keurig meneer tegen me. Natuurlijk, er zijn nog genoeg verbeterpunten. Maar hij heeft de potentie om zich vast in Ajax 1 te spelen.”