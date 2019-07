Koning Filip heeft nieuw wapenschild (en Elisabeth krijgt er ook een)

Koning Filip heeft het wapenschild van onze monarchie laten opfrissen. Het nieuwe ontwerp is versoberd en heeft minder franjes.

De Belgische wapenspreuk Eendracht maakt macht, oorspronkelijk alleen in het Frans (L’union fait la force) in het blazoen en later in de geschiedenis ook in het Nederlands, is voor het eerst in het Duits opgenomen. Die aanpassing past in de aandacht van koning Filip voor Oost-België. Sinds zijn troonsbestijging neemt hij bijvoorbeeld zijn kersttoespraak ook apart in het Duits op. Dat is de derde officiële landstaal.

Een andere nieuwigheid is de terugkeer van het wapenschild van de Duitse deelstaat Saksen. Daar liggen de roots van onze koninklijke familie, die vroeger Saksen-Coburg en Gotha heette. Na de Eerste Wereldoorlog liet koning Albert I alle verwijzingen naar de herkomst verwijderen, wegens de wandaden van de Duitsers in ons land. Ook de familienaam werd veranderd in ‘Van België’. Koning Filip heeft voorts wapenschilden voor troonopvolgster prinses Elisabeth en de andere familieleden laten ontwerpen.