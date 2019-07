Club Brugge verhuurt 19-jarige Fadiga aan Volendam, tot jolijt van… zanger Jan Smit: “Eerste uitkomst van onze samenwerking”

Noah Fadiga, zoon van Khalilou, speelt dit seizoen op huurbasis bij de Nederlandse tweedeklasser FC Volendam. Club Brugge laat de 19-jarige middenvelder tot het einde van het seizoen.

“De komst van Fadiga is de eerste uitkomst van de samenwerking met Club Brugge, die mede door de Vlaamse Alliantie Volendam tot stand is gekomen”, klinkt het op de website van de Nederlanders. “De Vlamingen deden onlangs een forse bijdrage aan het spelersparticipatiefonds van FC Volendam. Fadiga kan op meerdere posities aan de rechterkant spelen en is direct inzetbaar voor trainer Wim Jonk.”

“Ik ben zeer blij om een jaar bij deze mooie club te mogen spelen onder een zeer goede staf”, aldus Fadiga. “Samen met de ploeg en staf hoop ik een heel mooi seizoen te beleven en zo hoog mogelijk te eindigen. De verwachting is veel ervaring op te doen, mijn steentje bij te dragen aan de club en daarmee ook mezelf te ontwikkelen om zo een betere speler te worden.”

Bij FC Volendam zit ene Jan Smit in het bestuur. Jawel, de bekende zanger. Smit kondigde de transfer dan ook met veel trots aan op Twitter.